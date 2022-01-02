Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров.

Заявление, в частности, подписал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

«Глобальный совет имамов – первая и крупнейшая в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли. Мы поддерживаем и объединяемся с угнетенными уйгурскими мусульманами.

Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека через угнетение, пытки и диктатуру.

Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджафа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Пекине-2022 запрещено. Это событие напрямую служит интересам тиранического и деспотического режима, который несет ответственность за геноцид и этнические чистки уйгуров.

Мы приветствуем растущее число организаций, которые бойкотируют Олимпийские игры 2022 года в Пекине и подтверждают нашу солидарность со Всемирным уйгурским конгрессом. Кроме того, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, которые выразили свою поддержку мусульманам во время их бедствий», – говорится в заявлении.

Ранее США и еще ряд стран объявили Играм в Пекине дипломатически бойкот.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?

Как выглядят лагеря, куда Китай согнал уйгуров, и что там творится? За это Олимпиада-2022 получила бойкот