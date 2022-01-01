Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют завтра

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В 21-м туре АПЛ «Арсенал» примет «Манчестер Сити», «Уотфорд» сыграет с «Тоттенхэмом», «Кристал Пэлас» – с «Вест Хэмом»

В воскресенье «Челси» будет противостоять «Ливерпулю», а завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед»«Вулверхэмптон».  

Из-за вспышек коронавируса были перенесены 2 матча тура: «Лестер» – «Норвич» и «Саутгемптон»«Ньюкасл»

Чемпионат Англии

21-й тур

Арсенал – Манчестер Сити
Дата проведения
1 января, 15.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

Уотфорд – Тоттенхэм
Дата проведения
1 января, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

Кристал Пэлас – Вест Хэм
Дата проведения
1 января, 20.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Эвертон – Брайтон
Дата проведения
2 января, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

Лидс – Бернли
Дата проведения
2 января, 17.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

Брентфорд – Астон Вилла
Дата проведения
2 января, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика

Челси – Ливерпуль
Дата проведения
2 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
3 января, 20.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

В Англии клубы десятилетиями играли в Рождество. Переносить матчи на Boxing Day стали благодаря ученому, который ввел термин «палеолит»

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