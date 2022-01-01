Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют завтра

В 21-м туре АПЛ примет , «Уотфорд» сыграет с , «Кристал Пэлас» – с .

В воскресенье будет противостоять «Ливерпулю», а завершится тур в понедельник матчем – .

Из-за вспышек коронавируса были перенесены 2 матча тура: – «Норвич» и – .

Чемпионат Англии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

В Англии клубы десятилетиями играли в Рождество. Переносить матчи на Boxing Day стали благодаря ученому, который ввел термин «палеолит»