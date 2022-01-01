Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют завтра

В 21-м туре АПЛ «Арсенал» примет «Манчестер Сити», «Уотфорд» сыграет с «Тоттенхэмом», «Кристал Пэлас» – с «Вест Хэмом».
В воскресенье «Челси» будет противостоять «Ливерпулю», а завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».
Из-за вспышек коронавируса были перенесены 2 матча тура: «Лестер» – «Норвич» и «Саутгемптон» – «Ньюкасл».
21-й тур
- Дата проведения
- 1 января, 15.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 1 января, 18.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 1 января, 20.30, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 2 января, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 2 января, 17.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 2 января, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 2 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 3 января, 20.30, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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