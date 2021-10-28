«Зенит» – Москва – 11:2, Дзюба – лучший бомбардир в истории ЧР, у Месси опять нули во Франции, Кенневилл уволился из-за секс-скандала в НХЛ, Валиева лидирует в Канаде и другие новости

1. Питерскую машину не остановить – не успела Москва отойти от 1:7 «Спартака», четыре гола от «Зенита» получило «Динамо». Разгром начал набравший шикарную форму Клаудиньо, и даже ответный гол Фомина с пенальти питерцев не смутил – сначала забил Вендел, а затем еще по голу добавили вышедший на замену Дзюба и Ракицкий.

Для обоих эта игра стала особенной. Артем обошел Веретенников и стал лучшим бомбардиром в истории российского чемпионата, отметив знаковый гол вызывающим обращением (похоже, что к Семаку) и словами благодарности Алексею Миллеру. Для Ракицкого прошедшая игра стала 100-й за «Зенит», он поздравил себя фирменным голом со штрафного.

«Зенит» обыграл «Спартак» и «Динамо» подряд с общим счетом 11:2. Соперники из столицы уезжают из Питера с нулем уже восьмую игру подряд, в таблице «Зенит» оторвался от «Динамо» уже на 6 очков, хотя Аршавин считает, что преимущество могло быть и существеннее.

2. «ПСЖ», конечно, выглядит не так мощно, как «Зенит», но свои победы добывает. Хотя с «Лиллем» парижане горели 0:1 к перерыву – и Почеттино заменил Месси, который, похоже, пока не до конца восстановился. У Лео по-прежнему по нулям в Лиге 1, такой голевой засухи не было 16 лет. Тем не менее в концовке Ди Мария принес «Парижу» волевую победу.

3. Громкий секс-скандал в НХЛ набирает обороты. «Флорида» убрала главного тренера Джоэла Кенневилла из-за дела бывшего хоккеиста «Чикаго» Кайла Бича, обвинившего в насилии видеотренера Брэда Олдрича. Кенневилл, возглавлявший тогда «Блэкхокс», честно сказал, что должен разделить ответственность за этот инцидент. «Флорида» заявила, что «такому поведению нет оправданий», профсоюз признал, что не оказал тогда игроку должную поддержку. Вот так оборвалась великая карьера Кенневилла. Впрочем, Боб Хартли уже зовет его в Россию на пельмени.

4. Фигурное катание. Гран-при Канады. Валиева лидирует после короткой программы, Туктамышева – 2-я, Косторная – 3-я.

У мужчин Чен выиграл короткую программу, Браун – 2-й, Игнатов – 4-й, Семененко – 5-й, Самарин – 8-й. В парном катании лидируют Суй и Хань, Павлюченко и Ходыкин – 2-е

5. Хави все ближе к «Барселоне». Каталонцы не хотели платить миллион евро отступных «Аль-Садду», и, похоже, своего добились – тренер попрощался с игроками катарской команды. У Хави уже есть шорт-лист «Барсы» на усиление в январское трансферное окно.

6. НХЛ. Овечкин все ближе к Бретту Халлу – гол в пустые в матче «Вашингтона» с «Аризоной» (2:0) стал 739-м за карьеру. Самсонов впервые в сезоне сыграл на ноль.

«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» (4:0), Шестеркин провел сухой матч, Панарин сделал ассистентский хет-трик.

«Флорида» в первом матче без Кенневилла обыграла «Детройт» (3:2 ОТ), одержав 8-ю победу подряд на старте сезона, 6 из них – на счету Бобровского. Все результаты дня – здесь.

7. «МЮ» может пригласить Роджерса на пост главного тренера, если уволит Сульшера в ближайшем будущем. Часть игроков «Юнайтед» пока еще верит в норвежца, Магуайр признает, что футболисты подставили своего тренера матчем с «Ливерпулем».

8. НБА. 29+8 Хардена и 22+11 Дюрэнта помогли «Бруклину» справиться с «Индианой» и другие результаты.

9. В КХЛ СКА в гостях обыграл «Динамо» (у Питера действительно выдался отличный день), «Авангард» одержал победу над «Салаватом».

10. Сборная России с потерей обруча победила в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике.

11. Тутберидзе поучаствовала в разработке концепции ледового дворца «Самбо-70», который построят в Москве к 2023 году.

12. Пост Роналду о беременности Джорджины побил рекорд по лайкам в инстаграме для спортсменов. Прежний рекорд был у Месси.

13. Организация «Международная амнистия» добилась встречи с руководством АПЛ после покупки «Ньюкасла» саудовцами.

14. В Евролиге УНИКС победил «Реал», «Зенит» разгромил «Басконию», ЦСКА проиграл «Монако», упустив преимущество в 22 очка.

Цитаты дня

Лилиан Тюрам: «Белым игрокам стоит отказываться от продолжения матча в случае расизма. Ничего не говорить – значит одобрять»

Светлана Журова: «К российским спортсменам всегда особое отношение, каждый раз переживаешь за судейство. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли?»

Николя Анелька: «Месси не показывает выдающуюся игру в «ПСЖ». И у этого футболиста 6 «Золотых мячей»

Филимонов о Максименко: «Из него пытаются сделать великого вратаря, а он обычный, не супер. Ваши ожидания – ваши проблемы»

Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»