Кенневилл покинул пост главного тренера «Флориды» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году. «Пантерс» начали сезон с 7 побед подряд

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэл Кенневилл оставил пост главного тренера «Флориды» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

Он возглавлял «Блэкхокс» с 2008 по 2018 годы и выиграл с клубом три чемпионства (в 2010, 2013 и 2015 годах).

«Пантерс» начали текущий сезон НХЛ с 7 побед подряд.

«НХЛ согласна с сегодняшним решением Джоэла Кенневилла уйти в отставку с поста главного тренера «Флориды».

В своей прежней роли главного тренера «Чикаго» мистер Кенневилл – вместе с другими членами тогдашнего руководства клуба – неправильно рассмотрел заявление бывшего игрока Кайла Бича, обвинявшего в сексуальном насилии видеотренера Брэда Олдрича.

После встречи с мистером Кенневиллом, которая состоялась сегодня днем ​​в моем офисе, все стороны согласились, что в данный момент нецелесообразно, чтобы он продолжал выполнять обязанности главного тренера «Флориды».

Я восхищаюсь Кайлом Бичем за его смелость. Я потрясен тем, что его так плохо поддержали после того, как он сделал свое первоначальное заявление и за 11 лет, прошедших с тех пор. Прошу у него прощения за все, что он пережил.

Мы благодарим «Пантерс» за совместную работу с нами в рамках этого процесса. Учитывая результат, в настоящее время нет необходимости в каких-либо дальнейших действиях со стороны НХЛ в отношении мистера Кенневилла.

Однако, если он пожелает вернуться в лигу в каком-либо качестве в будущем, мне потребуется заранее встретиться с ним, чтобы определить подходящие условия, при которых может иметь место такое сотрудничество», – говорится в заявлении комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна.

«Кенневилл говорит, что Кубок Стэнли важнее, чем сексуальное насилие. Это неправильно». Кайл Бич – главный герой скандала в НХЛ

В НХЛ бомбанул секс-скандал: в «Чикаго» вычистили всю верхушку, во «Флориде» требуют отставки тренера (у которого 5 побед в 5 матчах)