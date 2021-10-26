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    НБА. «Бруклин» примет «Индиану», «Лейкерс» – «Кливленд» и другие матчи

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    В пятницу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

    «Бруклин» примет на своей арене. «Индиану». «Лейкерс» встретятся дома с «Кливлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Орландо
    Дата проведения
    30 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Индиана
    Дата проведения
    30 октября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Майами – Шарлотт
    Дата проведения
    30 октября, 02.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Сакраменто
    Дата проведения
    30 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Даллас
    Дата проведения
    30 октября, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Клипперс
    Дата проведения
    30 октября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Кливленд
    Дата проведения
    30 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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