НБА. «Бруклин» примет «Индиану», «Лейкерс» – «Кливленд» и другие матчи

В пятницу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.
«Бруклин» примет на своей арене. «Индиану». «Лейкерс» встретятся дома с «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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