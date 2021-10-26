НБА. «Бруклин» примет «Индиану», «Лейкерс» – «Кливленд» и другие матчи

В пятницу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы