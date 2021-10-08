Евролига. УНИКС – «Реал», «Зенит» против «Басконии», Майк Джеймс принимает ЦСКА

В пятницу, 29 октября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей, включая три с участием российских команд.
Казанский УНИКС примет мадридский «Реал», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с еще одним испанским клубом «Басконией».
Московский ЦСКА на выезде сойдется с «Монако» Майка Джеймса.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Хезоня (9), Воронцевич (4), Браун (2), Браун (0), Брэнтли (0) – старт; Джекири (5), Списсу (4), Узинский (0).
- Дата проведения
- 29 октября, 20.00, «СК Юбилейный»
- Дата проведения
- 29 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Милан Италия – 6-1, Барселона Испания – 6-1, Реал Испания – 5-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Маккаби Плейтика Израиль – 5-2, Виллербан Франция – 4-2, ЦСКА Россия – 4-2, Монако Монако – 3-3, Зенит Россия – 3-3, Баскония Испания – 3-3, Бавария Германия – 3-4, Панатинаикос Греция – 2-4, УНИКС Россия – 2-4, Фенербахче Турция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Альба Германия – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 1-5, Жальгирис Литва – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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