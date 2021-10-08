Евролига. УНИКС – «Реал», «Зенит» против «Басконии», Майк Джеймс принимает ЦСКА

В пятницу, 29 октября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоятся пять матчей, включая три с участием российских команд.

Казанский УНИКС примет мадридский «Реал», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с еще одним испанским клубом «Басконией».

Московский ЦСКА на выезде сойдется с «Монако» Майка Джеймса.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан Италия – 6-1, Барселона Испания – 6-1, Реал Испания – 5-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Маккаби Плейтика Израиль – 5-2, Виллербан Франция – 4-2, ЦСКА Россия – 4-2, Монако Монако – 3-3, Зенит Россия – 3-3, Баскония Испания – 3-3, Бавария Германия – 3-4, Панатинаикос Греция – 2-4, УНИКС Россия – 2-4, Фенербахче Турция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Альба Германия – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 1-5, Жальгирис Литва – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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