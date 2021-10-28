Лилиан Тюрам: «Белым игрокам стоит отказываться от продолжения матча в случае расизма. Ничего не говорить – значит одобрять»

Бывший защитник «Ювентуса», «Барселоны» и сборной Франции Лилиан Тюрам призвал белых футболистов реагировать на проявления расизма.

«Очень часто игроков, которые стали объектами расизма, спрашивают: «Что нам с этим делать?» Это очень лицемерно, потому что предполагает, что игроки сами должны находить решение, будто проблема в них.

Белым игрокам, которых обычно большинство, стоит отказываться от продолжения матча [в случае расизма]. Тогда власть имущие будут вынуждены действовать, потому что в противном случае пострадает их бизнес.

Изменения никогда не начинаются с руководителей. Если хотите добиться перемен, нужно сделать так, чтобы власти были вынуждены начать изменения. Например, я сейчас в Италии, где меня часто спрашивают: «Достаточно ли власти делают для борьбы с расизмом?»

Я отвечаю: «Нет. Я приехал в Италию в 1997 году, и на стадионах звучали расистские выкрики. Сейчас 2021 год, а на стадионах все еще звучат расистские выкрики. Значит, власти не сделали свою работу».

Когда я вижу, как капитан выступает против расизма, я считаю это фантастикой. Потому что это означает, что он понял, что расизм влияет и на него.

Такие игроки подают пример. Чем больше людей говорят о расизме, тем ближе мы к равенству. Ничего не говорить – значит одобрять насилие, которое есть суть расизма», – заявил Тюрам.