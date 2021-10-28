Дзюба поблагодарил Миллера: «Когда все от меня отвернулись, он поддержал и был единственным, кто сказал: «Мы берем его»

Форвард , говоря о 102 голах за петербургский клуб, поблагодарил председателя правления .

– Сегодня у вас еще одно достижение [помимо рекорда результативности в ЧР] – 102 мяча в составе «Зенита». Теперь вы второй бомбардир в истории клуба – впереди только Кержаков.

– Он практически недосягаемый – у него было намного больше игр, он огромная легенда, и я с большим уважением отношусь к Саше, потому что он очень много забил и сделал для «Зенита». Эту историю нельзя забывать.

Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня: «Мы берем его».

Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал. Я всеми силами всего себя отдаю «Зениту», я полюбил город, полюбил команду. Я уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд – дорогого стоит. Я уже сыграл 227 матчей, 250 – это уже легенда. Большое спасибо зрителям, они очень поддерживают меня и действительно любят. Все приходит и уходит, главное оставаться человеком, – сказал Дзюба.

Рекордный гол Дзюбы: протолкнул с полуметра и крикнул «Я, #####, здесь должен быть #####»

