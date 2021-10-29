НХЛ. «Вашингтон» принимает «Аризону», «Рейнджерс» – «Коламбус», «Флорида» играет с «Детройтом»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Вашингтон» принимает «Аризону», «Рейнджерс»«Коламбус», «Флорида» играет с «Детройтом», «Каролина» – с «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Аризона 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Коламбус 2:0 (перерыв)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Строум (Лундквист, Панарин)
2:0 – 15 Лафреньер (Фокс)

 

Детройт – Флорида 1:2 (перерыв)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Луостаринен (Монтур, Нутиваара)
0:2 – 18 Барков (Дюклер)
1:2 – 22 Ганье (Стефенс, Стечер)

 

Каролина – Чикаго 6:2 (2 период)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Хэйгл (Густафссон, Тэйвс)
1:1 – 7 Деанджело (Трочек)
1:2 – 10 Годетт (Густафссон, Курашев)
2:2 – 13 Дж.Стаал (Слэвин, Бир)
3:2 – 13 Степан (Фаст)
4:2 – 18 Котканиеми (Коул, Ахо)
5:2 – 23 Ахо (Терявяйнен, Деанджело)
6:2 – 26 Свечников (Трочек, Деанджело)

 

Вегас – Анахайм 1:0 (1 период)
Дата проведения
30 октября, 03.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Смит (Мартинес, Карлссон)

 

Даллас – Оттава 0:0 (1 период)
Дата проведения
30 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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