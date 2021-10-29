Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Вашингтон» принимает «Аризону», «Рейнджерс» – «Коламбус», «Флорида» играет с «Детройтом», «Каролина» – с «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.