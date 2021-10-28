«Барса» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за Хави и ожидает, что тренер убедит «Аль-Садд» отпустить его бесплатно

не желает выплачивать отступные за уход тренера Хави из , утверждает RAC1.

В «блаугране» ожидают, что испанец сам будет вести переговоры с катарским клубом и убедит работодателей отпустить его бесплатно.

Пока это вопрос не решится, «Барса» не станет обсуждать с Хави детали его контракта.

Сине-гранатовые хотят назначить 41-летнего специалиста как можно скорее, но «Аль-Садд» хочет, чтобы он остался как минимум до 3 ноября, когда у команды состоится матч с «Аль-Духайлем», главным конкурентом в чемпионате Катара.

Ранее сообщалось, что отступные Хави в «Аль-Садде» – 1 млн евро.

Хави уже давно видят тренером «Барсы». Его чуть не назначили зимой 2020-го