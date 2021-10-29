⚡ Чен выиграл короткую программу на Гран-при Канады, Браун – 2-й, Игнатов – 4-й, Семененко – 5-й, Самарин – 8-й

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Американский фигурист Нэтан Чен выиграл короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, россиянин Макар Игнатов – 4-й. 

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Ванкувер, Канада

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 106,72

2. Джейсон Браун (США) – 94,00

3. Киган Мессинг (Канада) – 93,28

4. Макар Игнатов (Россия) – 89,79

5. Евгений Семененко (Россия) – 87,71

6. Кейдзи Танака (Япония) – 78,83

7. Сота Ямамото (Япония) – 78,78

8. Александр Самарин (Россия) – 78,55

9. Конрад Орзел (Канада) – 73,19

10. Роман Садовский (Канада) – 72,94

11. Томоки Хиваташи (США) – 72,92

12. Морис Квителашвили (Грузия) – 71,60

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью

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