⚡ Чен выиграл короткую программу на Гран-при Канады, Браун – 2-й, Игнатов – 4-й, Семененко – 5-й, Самарин – 8-й

Американский фигурист Нэтан Чен выиграл короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, россиянин Макар Игнатов – 4-й.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Ванкувер, Канада
Мужчины
Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 106,72
2. Джейсон Браун (США) – 94,00
3. Киган Мессинг (Канада) – 93,28
4. Макар Игнатов (Россия) – 89,79
5. Евгений Семененко (Россия) – 87,71
6. Кейдзи Танака (Япония) – 78,83
7. Сота Ямамото (Япония) – 78,78
8. Александр Самарин (Россия) – 78,55
9. Конрад Орзел (Канада) – 73,19
10. Роман Садовский (Канада) – 72,94
11. Томоки Хиваташи (США) – 72,92
12. Морис Квителашвили (Грузия) – 71,60
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью