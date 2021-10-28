«Зенит» с общим счетом 11:2 обыграл «Спартак» и «Динамо» в последних 2 турах

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«Зенит» переиграл «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Команда тренера Сергея Семака убедительно выступила в своих двух последних играх, которые выиграла с общим счетом 11:2.

В прошлом туре питерский клуб разгромил «Спартак» (7:1).

На данный момент «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата РПЛ, набрав 29 очков.

Следующий матч клуб из Санкт-Петербурга проведет на выезде в Лиге чемпионов против «Ювентуса».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо».

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