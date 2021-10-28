«Зенит» с общим счетом 11:2 обыграл «Спартак» и «Динамо» в последних 2 турах

переиграл (4:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Команда тренера убедительно выступила в своих двух последних играх, которые выиграла с общим счетом 11:2.

В прошлом туре питерский клуб разгромил (7:1).

На данный момент «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата , набрав 29 очков.

Следующий матч клуб из Санкт-Петербурга проведет на выезде в Лиге чемпионов против «Ювентуса».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо».