⚡ Суй и Хань выиграли короткую программу на Гран-при Канады, Павлюченко и Ходыкин – 2-е

Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 2-е.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Ванкувер, Канада
Пары
Короткая программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 78,94
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 69,46
3. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 67,93
4. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 66,43
5. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 65,02
6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 61,68
7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 57,25
8. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 48,80
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью