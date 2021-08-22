⚡ Суй и Хань выиграли короткую программу на Гран-при Канады, Павлюченко и Ходыкин – 2-е

Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 2-е.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады ( )

Ванкувер, Канада

Пары

Короткая программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 78,94

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 69,46

3. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 67,93

4. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 66,43

5. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 65,02

6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 61,68

7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 57,25

8. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 48,80

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью