Филимонов о Максименко: «Из него пытаются сделать великого вратаря, а он обычный, не супер. Ваши ожидания – ваши проблемы»

Бывший голкипер высказался об игре вратаря красно-белых .

«С Максименко все так. Это его уровень. Просто из него пытаются сделать великого вратаря, а он обычный, хорошо обученный вратарь, не супер. От Саши ждут игры уровня Черчесова, Овчинникова или Филимонова, а это немножко завышенные требования. Как говорится, ваши ожидания – ваши проблемы.

Не могу сказать, что он совершает грубые ошибки, которые влияют на результат. У «Спартака» проблема в общекомандной игре – там три пропустили, там четыре, там семь. Дело не во вратаре. Ситуацию в клубе нужно менять глобально.

Нехватка харизмы? Он такой, и вы его не переделаете. Можно, конечно, попытаться, но для этого должен быть другой тренировочный процесс, другой климат в коллективе, другое общение с тренером вратарей.

Есть моменты, которые, с моей точки зрения, там вообще неправильны в плане игры вратаря – технические, тактические. Но это опять-таки вопрос к тем людям, под руководством которых он работает», – сказал Филимонов.