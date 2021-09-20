Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю признался, что никогда не представлял Россию во время выступлений на профессиональном ринге.

«Я выходил с флагом первое время, а потом выходил вообще без флага. Я понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт – это немного другое.

Многие спортсмены сейчас живут и тренируются в Америке, но все равно выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет и эта страна приняла меня, как родного.

Я уезжал из Советского Союза, из другой страны совершенно, которая полностью поменялась. Я никогда не выступал за Россию.

Сейчас я, находясь здесь, могу представлять Россию. Потому что я здесь», – сказал Цзю.

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