Тутберидзе поучаствовала в разработке концепции ледового дворца «Самбо-70», который построят в Москве к 2023 году

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на юго-западе Москвы появится многофункциональный спортивный комплекс для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Технологическое задание и концепция объекта были разработаны совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«В 2002 году город выделил для строительства торгового центра с подземной автостоянкой территорию площадью два гектара, обрамленную Новоясеневским проспектом, Ясногорской и Тарусской улицами. Однако необходимый на тот момент объект так и не появился. На протяжении многих лет здесь был только котлован, хаотично установленные сваи и свалка стройматериалов.

Теперь на этом участке город построит ледовый дворец для школы «Самбо-70», где спортсмены экстра-класса и простые москвичи смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Планируемый объект уже включен в Адресную инвестиционную программу на 2020-2023 годы», – сказал Гаман.