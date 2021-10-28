Хави мечтает подписать Комана в «Барсу». Стерлинг тоже в шорт-листе

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Вингер «Баварии» Кингсли Коман симпатичен тренеру «Аль-Садда» Хави, который в скором времени возглавит «Барселону».

Хави говорил людям, которые входят в его ближайшее окружение, о том, как высоко ценит талант француза. Испанец, который является сторонником схемы 4-3-3 и предпочитает классических вингеров, мечтает о трансфере Комана.

Срок действующего контракта Кингсли с «Баварией» истекает в 2023 году. Стороны вели переговоры о новом соглашении, но общение зашло в тупик. Если переговоры не продолжатся, «Бавария» попытается продать Комана летом, чтобы не потерять его бесплатно.

Мюнхенский клуб оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

Также, как уже неоднократно сообщалось, «Барселоне» интересен полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Англичанин входит в шорт-лист сине-гранатовых. «Барса» может попытаться арендовать его в январе.

Статистику Комана можно изучить здесь, а Стерлинга – тут.

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