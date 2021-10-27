Чемпионат мира по художественной гимнастике. Россия поборется за медаль в групповом многоборье

29 октября на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю будут разыграны медали в групповом многоборье. Олимпийские чемпионки – сборная Болгарии – пропускают турнир.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Группы

Многоборье

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ» (с 12:35).

Сборная России: , Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, .

Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю