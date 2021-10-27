Чемпионат мира по художественной гимнастике. Россия поборется за медаль в групповом многоборье

Теги художественная гимнастика чм по художественной гимнастике результаты Анастасия Близнюк сборная России (художественная гимнастика) Мария Толкачева Ангелина Шкатова Алиса Тищенко Полина Орлова Гимнастика

29 октября на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю будут разыграны медали в групповом многоборье. Олимпийские чемпионки – сборная Болгарии – пропускают турнир.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Группы

Многоборье

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ» (с 12:35).

Сборная РоссииАнастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева.

Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные