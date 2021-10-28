«МЮ» рассматривает Роджерса на случай увольнения Сульшера

«Манчестер Юнайтед» изучает кандидатов на замену тренеру Оле-Гуннару Сульшеру, если он не исправит ситуацию в команде.
Если Сульшер будет уволен, манкунианцы могут попытаться назначить Брендана Роджерса из «Лестера», сообщает ESPN.
Кандидатура 48-летнего специалиста пользуется поддержкой среди руководства «Юнайтед».
Отмечается, что решающими для будущего Сульшера станут две следующих игры – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой».
До «Лестера» Роджерс работал с «Селтиком» и «Ливерпулем», с которым занял второе место в АПЛ в сезоне-2013/14.