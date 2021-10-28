«МЮ» рассматривает Роджерса на случай увольнения Сульшера

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Лестер Брендан Роджерс Футбол

«Манчестер Юнайтед» изучает кандидатов на замену тренеру Оле-Гуннару Сульшеру, если он не исправит ситуацию в команде.

Если Сульшер будет уволен, манкунианцы могут попытаться назначить Брендана Роджерса из «Лестера», сообщает ESPN.

Кандидатура 48-летнего специалиста пользуется поддержкой среди руководства «Юнайтед».

Отмечается, что решающими для будущего Сульшера станут две следующих игры – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой».

До «Лестера» Роджерс работал с «Селтиком» и «Ливерпулем», с которым занял второе место в АПЛ в сезоне-2013/14.

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