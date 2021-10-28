«МЮ» рассматривает Роджерса на случай увольнения Сульшера

изучает кандидатов на замену тренеру , если он не исправит ситуацию в команде.

Если Сульшер будет уволен, манкунианцы могут попытаться назначить из «Лестера», сообщает ESPN.

Кандидатура 48-летнего специалиста пользуется поддержкой среди руководства «Юнайтед».

Отмечается, что решающими для будущего Сульшера станут две следующих игры – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой».

До Роджерс работал с «Селтиком» и «Ливерпулем», с которым занял второе место в в сезоне-2013/14.