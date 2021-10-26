«Причастные к пыткам и военным преступлениям могут владеть клубами. Правила неадекватны». Организация «Международная амнистия» встретится с АПЛ после покупки «Ньюкасла» саудовцами

В АПЛ согласились встретиться с представителями неправительственной организации «Международная амнистия» на фоне покупки саудовцами.

В начале месяца глава британского филиала «Международной амнистии» Сача Дешмукх обратился к исполнительному директору АПЛ Ричарду Мастерсу с требованием обсудить изменение действующих правил, связанных с покупкой и владением клубами, которые он назвал «крайне неадекватными».

Дешмукх назвал покупку «Ньюкасла» саудовцами «тяжелым ударом для правозащитников». Хотя АПЛ заверила сделку после того, как ей были даны юридические гарантии о том что, что Саудовская Аравия не будет вмешиваться в работу клуба.

У правозащитной организации есть опасения по поводу этого, поскольку наследный принц Мохамед бин Салман указан как председатель государственного инвестфонда, у которого контрольный пакет акций клуба.

«Существующие правила относительно того, кто владеет и управляет английскими клубами, прискорбно неадекватны, и нет никаких запретов на владение для тех, кто причастен к актам пыток, рабства, торговли людьми или даже военным преступлениям.

Покупка Саудовской Аравией «Ньюкасла» всегда выглядела как попытка отмыть имидж государства в области прав человека с помощью гламура и престижа АПЛ и первоклассного футбола.

Под руководством Мохаммеда бин Салмана критики правительства и правозащитники были заключены в тюрьму, число погибших в результате саудовских бомбардировок в Йемене неумолимо росло, а гротескное убийство Джамаля Хашогги просто обелили.

Сейчас огромное беспокойство вызывает циничное использование английского футбола для борьбы с нарушениями прав человека. Мы хотим обсудить с Мастерсом наши идеи относительно проверки владельцев и директоров на соответствие требованиям прав человека.

Процедура может помочь отсеять неподходящих владельцев, замешанных в нарушениях прав человека, а также уменьшить количество случаев отмывания имиджа с помощью спорта», – сказал Дешмукх.