Гран-при Канады. Валиева, Косторная, Туктамышева, Хигучи и Лью выступят с короткими программами

30 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию женщины представят короткие программы. На лед выйдут российские фигуристки Камила Валиева, и .

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады ( )

Ванкувер, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 4.45 по московскому времени (30 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт).

Первая разминка



1. Маи Михара (Япония)

2. Элисон Шумахер (Канада)

3. Мана Кавабе (Япония)

4. Эмили Баусбак (Канада)

5. Маделин Скиза (Канада)

6. Вакаба Хигучи (Япония)

Вторая разминка

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

8. Камила Валиева (Россия) – 5.44

9. Алиса Лью (США)

10. Алена Косторная (Россия) – 5.57

11. Карен Чен (США)

12. Елизавета Туктамышева (Россия) – 6.09

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Валиева, Туктамышева, Самарин, Чен и Лью