У Месси 0 голов и 0 передач в 5 матчах Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» досрочно завершил матч чемпионата Франции против «Лилля», не отметившись результативными действиями.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил аргентинца во время перерыва. Со старта второго тайма на поле вышел Мауро Икарди.

Таким образом, Месси не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в пяти матчах в Лиге 1.

Ранее форвард выходил на поле в играх против «Реймса» (2:0), «Лиона» (2:1), «Ренна» (0:2) и «Марселя» (0:0).

На текущий момент Месси забивает за только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с «Манчестер Сити» (2:0), а также забил два мяча в ворота «Лейпцига» (3:2).

Подробную статистику 34-летнего футболиста можно посмотреть здесь.