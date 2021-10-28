Хави уйдет в «Барсу» бесплатно. Он попрощался с игроками «Аль-Садда»

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Вопрос с назначением Хави с «Барселону» решен, сообщает Diario Sport.

41-летний каталонец сегодня встретился с руководством «Аль-Садда» и договорился об уходе. Руководители попросили задержаться его на два матча чемпионата Катара, так что до четверга, 4 ноября, официального объявления не будет.

Хави заключил устный договор с «Аль-Саддом» о том, что если «Барселона» пригласит его, он уйдет без необходимости платить отступные в миллион евро. Переход в «Барсу», таким образом, будет бесплатным.

В пятницу Хави также сообщил игрокам «Аль-Садда» об уходе.

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