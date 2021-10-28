Президент «Флориды» об отставке Кенневилла из-за секс-скандала в «Чикаго»: «Такому поведению нет оправданий, оно противоречит ценностям клуба. Кайла Бича просто бросили»

Президент «Флориды» Мэтт Колдуэлл прокомментировал отставку главного тренера клуба в связи с делом о сексуальном насилии в в 2010 году.

Согласно выводам расследования, Кенневилл, занимавший тогда пост главного тренера «Блэкхокс», был одним из участников рассмотрения заявления нападающего Кайла Бича, обвинившего в насилии видеотренера Брэда Олдрича.

Делу не был дан ход, а Кенневилл, по словам Бича, заявил, что борьба за Кубок Стэнли (который «Чикаго» в том году в итоге выиграл – прим. Sports.ru) важнее, чем этот инцидент.

«После публикации во вторник расследования, проведенного фирмой Jenner & Block, мы продолжили внимательно изучать информацию, изложенную в нем, в дополнение к другим данным, полученным в последнее время.

Нужно четко заявить, что поведению, о котором идет речь в расследовании, не может быть оправданий, оно вызывает беспокойство и находится в очевидном противоречии с ценностями, которые проповедует и отстаивает .

Никто не должен был пройти через то, с чем столкнулся Кайл Бич во время своего пребывания в «Чикаго» и после него. Его просто бросили. Мы считаем храбрым и мужественным поступком с его стороны то, что он рассказал о случившемся.

После сегодняшней встречи с комиссионером Беттмэном в штаб-квартире , которая стала составной частью процесса, определяющего дальнейшие шаги лиги, Джоэл принял решение подать в отставку, а клуб принял ее», – сообщил Колдуэлл.

«Пантерс» также объявили, что в ближайшее время назовут имя того, кто будет исполнять обязанности главного тренера.

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