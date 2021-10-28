Президент «Флориды» об отставке Кенневилла из-за секс-скандала в «Чикаго»: «Такому поведению нет оправданий, оно противоречит ценностям клуба. Кайла Бича просто бросили»

Теги происшествия Флорида Чикаго Джоэл Кенневилл НХЛ Кайл Бич Хоккей

Президент «Флориды» Мэтт Колдуэлл прокомментировал отставку главного тренера клуба Джоэла Кенневилла в связи с делом о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году. 

Согласно выводам расследования, Кенневилл, занимавший тогда пост главного тренера «Блэкхокс», был одним из участников рассмотрения заявления нападающего Кайла Бича, обвинившего в насилии видеотренера Брэда Олдрича. 

Делу не был дан ход, а Кенневилл, по словам Бича, заявил, что борьба за Кубок Стэнли (который «Чикаго» в том году в итоге выиграл – прим. Sports.ru) важнее, чем этот инцидент. 

«После публикации во вторник расследования, проведенного фирмой Jenner & Block, мы продолжили внимательно изучать информацию, изложенную в нем, в дополнение к другим данным, полученным в последнее время.

Нужно четко заявить, что поведению, о котором идет речь в расследовании, не может быть оправданий, оно вызывает беспокойство и находится в очевидном противоречии с ценностями, которые проповедует и отстаивает «Флорида».

Никто не должен был пройти через то, с чем столкнулся Кайл Бич во время своего пребывания в «Чикаго» и после него. Его просто бросили. Мы считаем храбрым и мужественным поступком с его стороны то, что он рассказал о случившемся.

После сегодняшней встречи с комиссионером Беттмэном в штаб-квартире НХЛ, которая стала составной частью процесса, определяющего дальнейшие шаги лиги, Джоэл принял решение подать в отставку, а клуб  принял ее», – сообщил Колдуэлл. 

«Пантерс» также объявили, что в ближайшее время назовут имя того, кто будет исполнять обязанности главного тренера.

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