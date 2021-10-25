Николя Анелька: «Месси не показывает выдающуюся игру в «ПСЖ». И у этого футболиста 6 «Золотых мячей»

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька высказался об адаптации в .

«Мы многого требуем от , но можно относиться так и к Месси. С самого начала сезона его игру не назвать выдающейся. У этого футболиста шесть «Золотых мячей», а он не показывает выдающуюся игру.

Неймар проходит через сложный момент. Раз тренер думает, что он должен играть, чтобы вернуться на свой уровень, то заставляет Неймара выходить на поле. Убрав его из состава или заменив, Почеттино может сломить его и ничего не исправить.

Кроме того, у Неймара большая зарплата. Это звезда французского и мирового футбола. Неймар – один из лучших в чемпионате, и сейчас он борется за то, чтобы показать это. Он может не делать на поле ничего, но зато потом сделает все. Никогда не знаешь, что произойдет с ним на поле. Почеттино доверяет ему. И даже без Неймара все в порядке, команда продолжает побеждать», – сказал Анелька для RMC.