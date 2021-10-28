У Месси 0 голов и 0 передач в чемпионате к ноябрю впервые с сезона-2005/06

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был заменен в перерыве матча Лиги 1 против «Лилля» (2:1) и не отметился результативными действиями.

Аргентинец не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в пяти матчах в чемпионата Франции.

Месси впервые с сезона-2005/06 к ноябрю остается без голов и результативных передач в национальном первенстве. Тогда это был второй сезон в карьере футболиста.

До текущего сезона Месси выступал за «Барселону».

Подробную статистику 34-летнего игрока можно посмотреть здесь.

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