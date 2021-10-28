Светлана Журова: «К российским спортсменам всегда особое отношение, каждый раз переживаешь за судейство. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли?»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю.

«Наши девочки молодцы. Сегодня победили в очень тяжелой борьбе. Я очень за них рада. Справедливость восторжествовала! Наша сборная наконец завоевала те медали, которые действительно заслуживает. Слава богу, что судьи в этот раз оценили все честно. Искренне поздравляю девочек с победой.

Но, к сожалению, к российским спортсменам всегда особое отношение. Каждый раз приходится переживать за судейство. Нам ставят высший балл только в том случае, если исполнили все идеально.

Некоторые ребята не могут справиться с такой конкуренцией и несправедливостью и даже меняют гражданство. Каждому ведь хочется, чтобы его оценивали объективно, а не из-за того, что он россиянин.

Если такие беспочвенные нападки продолжатся, это станет одной из причин, по которой мы начнем терять талантливых спортсменов. Ребятам просто некуда деваться. Они же хотят реализовывать свои возможности и добиваться успеха.

Это идет со времен СССР. Так было всегда. Эффективно бороться с этим почти никогда не удавалось. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли?

К сожалению, это единственное, что могло бы ослабить давление на российских спортсменов. Но мы все понимаем, что это никогда не произойдет», – сказала Журова.

«Мы всегда ожидаем таких результатов. Особенно в художественной гимнастике. Было непростое судейство на Олимпиаде. Судейство – часть спорта. Надо быть всегда на стреме в необъективных видах спорта.

Когда мы на голову сильнее, к нам трудно придраться. Мы выполнили все чисто, в таких моментах к нам вопросов нет. Мы все сделали на максимум, поэтому такой результат», – сказала Журова «Спорт-Экспрессу».

🥇 Сборная России с потерей обруча победила в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике