Итоговый состав сборной России, УЕФА не накажет клубы Суперлиги, победа ЦСКА, Медведева, Сотникова и Милохин в «Ледниковом периоде» и другие новости утра

1. Тренерский штаб сборной России объявил состав на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Глушаков, Сафонов, Агаларов, Терехов – среди вызванных. Из расширенного списка в итоговую заявку не попали Артем Дзюба, отказавшийся от вызова, Антон Зиньковский, Станислав Крицюк, Зелимхан Бакаев, Константин Тюкавин. Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов рассказал, что Крицюк не в оптимальном психологическом состоянии, а Андрею Луневу не помешает отсутствие практики в «Байере».

2. В РПЛ ЦСКА без проблем обыграл «Нижний Новгород» (2:0) благодаря изящному голу Зайнутдинова и вышел на 5-е место в чемпионате. В последнее время армейцы набрали ход – 3 последних матча выиграны с общим счетом 7:0.

В другом матче дня «Урал» наконец одержал первую победу в этой РПЛ – над «Арсеналом» (2:0). За тайм екатеринбуржцы забили столько же, сколько в 8 предыдущих матчах чемпионата.

3. УЕФА отказался от разбирательств с основателями Суперлиги – «Барселоной», «Реалом» и «Ювентусом». Похоже, все дело в решении мадридского суда, который обязал союз снять все санкции с этих клубов. Кроме того, УЕФА отказался от денежных требований к 9 клубам, вышедшим из Суперлиги, чтобы не «создавать дополнительные сложности».

4. КХЛ. СКА проиграл «Витязю», «Авангард» уступил «Локомотиву», «Торпедо» забило 5 голов «Трактору» и другие результаты.

5. Все более странной становится ситуация с назначением Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею. Владислав Третьяк, который сам недавно объявил о назначении, сообщил, что контракт со специалистом еще не подписан. Затем Роман Ротенберг отшутился в ответ на вопрос о Знарке: «Мы обсуждаем главную роль в фильме?» Кажется, что тренера сборной нужно представлять совсем не так.

6. «Краснодар» и «Сочи» продолжают воевать из-за судейства. Генеральный директор «Сочи» Рубашко назвал поведение коллеги из «Краснодара» Хашига истерическим и эмоциональным. В ответ руководитель «быков» заявил о намерении обратиться в КДК: «Краснодар» насчитал 6 ошибок в одну сторону. Все высказывания Хашига может изучить комитет по этике РФС.

7. Выставочные матчи НХЛ. 2 очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Даллас», Чинахов забил «Питтсбургу».

8. Стали известны все участники шоу «Ледниковый период». Евгения Медведева будет кататься в паре с тиктокером Даней Милохиным, Наталья Забияко – с актером Никитой Пресняковым. Партнер Аделины Сотниковой снялся из-за травмы руки, но она продолжает тренировки.

9. Лионель Месси, недавно повредивший колено, тренировался в общей группе «ПСЖ» накануне матча с «Ман Сити». Тренер парижан Маурисио Почеттино напомнил, что хоть Лео и лучший игрок в мире, ему тоже нужно время на адаптацию.

10. Немного трансферных новостей. Пабло может перейти из «Локомотива» в «Краснодар» зимой. Магкеев интересен «Марселю», французский клуб хотел обсудить трансфер с «Локомотивом» зимой, но вмешался разрыв крестообразной связки у игрока. Доннарумма счастлив в «ПСЖ» и уважает Наваса, он знал, что придется бороться за место в основе. Мата готов уйти из «Манчестер Юнайтед» зимой из-за нехватки практики.

11. Кучеров – 4-й в списке лучших игроков НХЛ по версии NHL Network. Василевский – 7-й, Панарин – 9-й, Овечкин не вошел в топ-10.

12. Китай могут снять с олимпийского хоккейного турнира из-за слабости сборной. Новый президент ИИХФ Люк Тардиф считает, что нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15.

13. Комментатор Денис Казанский дал интервью Sports.ru после ухода с «Матч ТВ». Журналист посетовал, что у канала не получается снимать так же хорошо, как у Netflix, признался, что ему было страшно говорить в эфире про уход фанатов со стадионов в 2019-м, а также назвал коллегу Дмитрия Губерниева большим комментатором, актером и хорошим товарищем.

14. «Зенит» – лидер по активности в соцсетях среди клубов РПЛ в августе, «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й.

15. Чемпионат мира по мини-футболу. Испания уступила Португалии в 1/4 финала, Казахстан обыграл Иран.

Цитаты дня.

Канделаки о рэпе «Матч ТВ» «даже Дзюба не подрочит»: «Читайте Бродского. Он прекрасно все сказал по поводу того, что всех возмутило»

Ирина Слуцкая: «У Кабаевой и Утяшевой разные «весовые категории», все, чего добилась Утяшева – заслуги не ее, а Винер. Звание ЗМС ей подарили»

Александр Шлеменко: «Если бы не победы Усика, украинские националисты заставили бы его говорить на украинском языке»

Ху Ян: «Как бы мы ни боролись с расизмом, некоторые все равно думают: «У китайцев узкие глаза, они слабые»

Шашилов о подготовке Нигматуллиной: «Сейчас профессия такая есть – муж-тренер, она у нас процветает. Главное, чтобы в итоге все это шло на пользу»

Илья Авербух: «Никакого конфликта между Загитовой и Медведевой нет. В «Ледниковом периоде» у каждой своя роль»

Экс-арбитр Николаев о пенальти на Дзюбе: «Артем приукрасил ситуацию. Обмануть судью – хлеб нападающего»

Владислав Третьяк: «Хоккей может помочь повышению престижа военной службы. Армия, готовность защищать родину – святые вещи для моего поколения»

Питер Крауч: «Салах входит в команду мечты «Ливерпуля», Торрес и Суарес – нет. Мо недооценен»

Роман Ротенберг: «С Министерством обороны разработаем раздел программы «Красная машина». Уделим внимание воспитанию патриотизма»

Анелька о Мбаппе: «Он бы уже получил «Золотой мяч», играя в Англии или Испании, а не 6-й лиге Европы»