Глушаков, Сафонов, Агаларов, Терехов – в итоговом составе России на матчи со Словакией и Словенией

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).
Сборной России предстоит сыграть с командами Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября).
Дзюба, Тюкавин, Бакаев, Зиньковский и Караваев не вошли в итоговый состав России на матчи отбора ЧМ
Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией!#НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/wYnPg8vP6F— Сборная России (@TeamRussia) September 27, 2021