Глушаков, Сафонов, Агаларов, Терехов – в итоговом составе России на матчи со Словакией и Словенией

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Сборной России предстоит сыграть с командами Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября).

Дзюба, Тюкавин, Бакаев, Зиньковский и Караваев не вошли в итоговый состав России на матчи отбора ЧМ