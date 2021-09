Месси тренировался в общей группе «ПСЖ» накануне матча с «Ман Сити»

Нападающий «ПСЖ» принял участие в тренировке команды в общей группе накануне матча с .

34-летний аргентинец пропустил две игры парижан из-за повреждения колена.

Сегодня Лионель занимался вместе с партнерами по команде и должен попасть в заявку на матч с «Сити», передает журналист TNT Sports Марсело Бехлер.

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится 28 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Messi participando do rondo normalmente antes do jogo com o Man. City. Deve entrar na lista de amanhã. pic.twitter.com/EukdFH0vyR