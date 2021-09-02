Ирина Слуцкая: «У Кабаевой и Утяшевой разные «весовые категории», все, чего добилась Утяшева – заслуги не ее, а Винер. Звание ЗМС ей подарили»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала слова олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой о двукратной чемпионке Европы Ляйсан Утяшевой.

После Олимпиады-2020 Кабаева отреагировала на пост Утяшевой о результатах личного многоборья. Она заявила: «Утяшева не имеет никакого права комментировать позорное и несправедливое судейство на Олимпиаде. Она не была в многоборье даже чемпионкой России».

«Мы не знаем о личных отношениях Алины Кабаевой и Ляйсан Утяшевой. Это нас не касается. И дело вообще не в этом.

Начнем с того, что Ляйсан в отличии от Алины никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике. Ее высшее достижение – чемпионка мира в командном зачете. На Олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала.

А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира. Поэтому на одну доску почета с Кабаевой ее уже точно нельзя повесить. Это разные «весовые категории».

Все, чего она добилась: и чемпионка мира в командном зачете, где она выступила с одним видом из восьми, и звание «заслуженный мастер спорта», которое ей подарили на день рождения – это все заслуги не ее, а ее тренера Ирины Винер. Вот это и есть реальность.

И исходя из этой реальности, надо было бы вести себя прилично. И не бояться встать на защиту своей семьи, своей страны. «И дело не в грусти из-за поражения россиянок», а в возмущении из-за несправедливости и тревоги за сохранение духа олимпийского движения.

И в данном случае нужно было бы найти в себе силы для того чтобы встать на защиту именно этих ценностей, а не вилять хвостом и не пытаться быть приятным человеком для всех во всех отношениях. Это и есть проявления силы. Как в спорте», – написала Слуцкая в инстаграме.