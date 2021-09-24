Анелька о Мбаппе: «Он бы уже получил «Золотой мяч», играя в Англии или Испании, а не 6-й лиге Европы»

Бывший нападающий «ПСЖ» Николя Анелька высказался о будущем форварда команды Килиана Мбаппе.
«В плане скорости он феноменален, нет никого лучше него. Если «ПСЖ» хочет обладать лучшим составом, Килиана надо сохранить любой ценой. Но, мне кажется, Мбаппе все решил: он хочет перемен, и это можно понять.
Он мечтает о «Золотом мяче», а как его получить, выступая в шестой лиге Европы, судя по коэффициентам УЕФА (на данный момент Франция идет на 5-м месте – прим. Sports.ru)?
Если бы Килиан играл в Англии или Испании последние три года, то уже взял бы приз», – сказал Анелька Le Parisien.
Анелька – Мбаппе: «Придется уйти из «ПСЖ», если хочешь «Золотой мяч». Нужно соревноваться с лучшими»