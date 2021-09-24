Анелька о Мбаппе: «Он бы уже получил «Золотой мяч», играя в Англии или Испании, а не 6-й лиге Европы»

Бывший нападающий «ПСЖ» высказался о будущем форварда команды .

«В плане скорости он феноменален, нет никого лучше него. Если хочет обладать лучшим составом, Килиана надо сохранить любой ценой. Но, мне кажется, Мбаппе все решил: он хочет перемен, и это можно понять.

Он мечтает о , а как его получить, выступая в шестой лиге Европы, судя по коэффициентам УЕФА (на данный момент Франция идет на 5-м месте – прим. Sports.ru)?

Если бы Килиан играл в Англии или Испании последние три года, то уже взял бы приз», – сказал Анелька Le Parisien.

Анелька – Мбаппе: «Придется уйти из «ПСЖ», если хочешь «Золотой мяч». Нужно соревноваться с лучшими»