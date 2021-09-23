Шашилов о подготовке Нигматуллиной: «Сейчас профессия такая есть – муж-тренер, она у нас процветает. Главное, чтобы в итоге все это шло на пользу»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов высказался о ситуации с подготовкой биатлонистки Ульяны Нигматуллиной и ее включением в состав на первые этапы Кубка мира.

– Болельщики уже чуть ли не подписи собирают, чтобы отправить на Кубок мира. Ваша позиция по этому вопросу?

– У нас есть ФМБА. Если ФМБА допустит, пусть выступает. Я вообще не понимаю проблемы вокруг Ульяны. Она такая же, как все, у нас есть еще десять человек, раздувать из этого проблему — это ее саму разваливать.

– Вы действительно не готовы взять Ульяну на Кубок мира?

– Если все как она говорит и у нее болит спина, как я могу рисковать и взять ее на Кубок мира? Проведем первые старты и можем пригласить ее в любой момент. Это просто надо понимать.

Ладно, болельщики этого не понимают, но сидят специалисты – и тоже лишь бы засунуть ее на Кубок мира... А оттуда ведь если улетела, то уже навсегда. Вот зачем этим рисковать? Она мне нужна в команде, я этого и не скрываю.

– Допустим, по заключению ФМБА все хорошо и Ульяна может выступать без ограничений. Тогда вы будете рассматривать ее на Кубок мира?

– Я-то готов. Но тогда всплывает совсем другой момент: а зачем все это надо было делать? Либо она травмирована, как заявлял ее тренер, либо тут что-то другое. У нас есть врачи, пусть разбираются. Какие нагрузки она может выполнять и с кем ей лучше готовиться...

– Вы бы хотели, чтобы она сейчас вернулась в вашу тренировочную группу?

– Ее тренер встал на тренерском совете и сказал: «Мы готовимся сами. У нас будет письмо, мы готовимся за счет Удмуртии». Я спорить с ним не могу, сейчас профессия такая есть – муж-тренер. Она у нас процветает.

Мужу нужен авторитет, я все это понимаю, тут все предсказуемо. Но главное, чтобы в итоге все это на пользу шло, – сказал Шашилов.

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