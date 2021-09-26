Ротенберг не стал отвечать на вопрос о Знарке в сборной: «Мы обсуждаем главную роль в фильме?»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Олег Знарок олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с назначением Олега Знарка на пост главного тренера национальной команды.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что контракт со специалистом еще не подписан.

– Владислав Третьяк сказал, что Олег Знарок – главный тренер сборной. Мы все ошарашены…

– Мы сейчас главную роль в фильме обсуждаем?

– И в фильме тоже. Фильме про Пекин.

– Надо поговорить с Олегом Валерьевичем и обсудить это сейчас. Спасибо вам большое!

– Пока не готовы еще к объявлению?

– Спасибо большое! – сказал Ротенберг журналистам и ушел.

Возвращение Знарка – целая драма. Третьяк отказался от своих слов, Ротенберг съехал неуместной шуткой

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