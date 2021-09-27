Владислав Третьяк: «Хоккей может помочь повышению престижа военной службы. Армия, готовность защищать родину – святые вещи для моего поколения»

Президент ФХР высказался касательно договора о сотрудничестве с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания «Авангард».

«Хоккей может помочь повышению престижа военной и государственной службы.

Мы с удовольствием начинаем сотрудничество с центром военно-патриотического воспитания «Авангард». Убежден, что оно будет плодотворным и полезным.

Победа. Армия. Готовность защищать родину. Для моего поколения это святые вещи. Мои родители – участники Великой Отечественной войны.

Я сам в детстве мечтал стать военным летчиком, как отец. В итоге стал хоккеистом, но при этом армейцем – и всегда с гордостью надеваю полковничий мундир.

Мы действительно не жалели себя, отстаивая честь страны в матчах за сборную. Мы были патриотами, защитниками родины.

И я хочу, чтобы новые поколения жителей страны любили Россию так же сильно», – сказал Третьяк.