Илья Авербух: «Никакого конфликта между Загитовой и Медведевой нет. В «Ледниковом периоде» у каждой своя роль»

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Хореограф, продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о новом сезоне шоу на Первом канале.

Ведущими шоу, как и в 2020 году, будут олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит в качестве участницы – в паре с тиктокером Даней Милохиным. 

«В этом сезоне мы покажем зрителям красивые интересные номера и высокий уровень катания.

Конечно, подготовительный период был не столь роскошным, как в прошлом году, когда из-за пандемии у всех было много свободного времени. Сейчас у ребят много работы, но никто не отлынивает, все стремятся наработать мастерство.

Что же касается Загитовой и Медведевой. Никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль.

Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для нее это новый опыт», – сказал Авербух.

Первый выпуск шоу «Ледниковый период» выйдет в эфир 2 октября.

Медведева, Сотникова, Волосожар, Бородина, Милохин и Дава стали участниками нового сезона шоу «Ледниковый период»

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