Китай могут снять с ОИ-2022 из-за слабости сборной: «Нет смысла смотреть, как команда проигрывает 0:15»

может быть исключена из олимпийского хоккейного турнира.

Об этом сообщил новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

«Такой вопрос действительно возникает. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем ИИХФ. Решение будет принято позже.

Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею», – заявил Тардиф.

Китайскую сборную может заменить команда Норвегии, которая занимает 11-е место в рейтинге – наиболее высокое из всех сборных, не сумевших квалифицироваться на .

На ОИ-2022 Китай попал в группу к сборным Канады, США и Германии.

Шесть лет китайского проекта в КХЛ: нет арены, нет команды, нет болельщиков. Получилось хуже, чем с «Медвешчаком»