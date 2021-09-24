Гендиректор «Сочи» о Хашиге: «Истерическое и эмоциональное поведение. Судейство было объективное»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о словах генерального директора «Краснодара» после матча 9-го тура РПЛ (0:3).

Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство: «Безбородов на ВАР давил авторитетом молодого судью. Такие арбитры не должны быть в РПЛ». Также он заявил: «Будь это «Спартак» или «Зенит», было бы другое. «Краснодар» можно судить как придется».

«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение.

Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу.

Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого», – сказал Рубашко.

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