Маурисио Почеттино: «Месси – лучший игрок мира, но такой же человек, как и мы. Ему нужно адаптироваться в новом клубе»

Главный тренер «ПСЖ» высказался о нападающем перед матчем с «Манчестер Сити».

«Мы говорим о лучшем игроке мира. Но говоря это, надо понимать, что он такой же человек, как и мы, которому нужно адаптироваться в новом клубе.

Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь для него все по-новому.

Он прибыл в «ПСЖ» не так давно, мы работаем вместе. Лео знакомится с партнерами по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба», – сказал тренер.

«Сыграет ли Месси во вторник? Я ничего не подтверждаю, пока не наступит день матча. Он будет доступен в группе игроков», – добавил Почеттино.

34-летний аргентинец пропустил две игры парижан из-за повреждения колена. Сегодня Лионель занимался вместе с партнерами по команде и должен попасть в заявку на матч с «Сити».

Матч «ПСЖ» – состоится 28 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Мбаппе жалуется на Неймара, а Доннарумме плохо за спиной Наваса (но за него Месси). На таком фоне у «ПСЖ» – 8 из 8 в лиге