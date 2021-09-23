Александр Шлеменко: «Если бы не победы Усика, украинские националисты заставили бы его говорить на украинском языке»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе убежден, что победы нового чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе оберегают его от украинских националистов.

«Александр Усик, как и я, простой парень, который любит Родину и, как он говорил в своих интервью, не делит Украину, Россию, Белоруссию... Понимаете? Мы все выросли в одной стране – Советском Союзе.

Александр – тот человек, на котором держится наша дружба (жителей России и Украины). Тот, который не забывает язык, на котором он общался, – я имею в виду русский язык.

Тот, который не стесняется давать пресс-конференции на русском языке. Тот, который не идет за политкорректностью, за тем, что его где-то будут ущемлять. Я уверен, что его ущемляют, и только его победы дают ему возможность ему оставаться на плаву.

Если бы он не показывал таких результатов, если бы он так достойно не представлял Украину, мне кажется, что украинские националисты – или как правильно их назвать? – они бы больше старались его зачмырить, заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке.

Это все предрассудки. Мы все братья, а это самое главное. И, конечно же, для меня, когда побеждает тот человек, который несет добро, мир, братство в нашу жизнь, – это втройне, вчетверо, в тысячу раз приятнее», – заявил Шлеменко.

Усик неоднократно давал интервью, а также читает стихи на украинском языке. Во время финальной пресс-конференции поединка против Джошуа Усик также общался на украинском языке.

Артур Бетербиев: «Усик – фартовый, ему повезло во многом. Везде повезло, но фортуна когда-то заканчивается»

Виталий Кличко – Усику: «Обратно в Украину все пояса вернул, Саня. Один остался гулять еще»