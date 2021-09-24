Питер Крауч: «Салах входит в команду мечты «Ливерпуля», Торрес и Суарес – нет. Мо недооценен»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч высказался о форварде команды .

«Салах – феномен, из иностранцев только Анри и Агуэро забили 100 голов в АПЛ быстрее него. Но есть чувство, что он недооценен, и я не могу объяснить, почему так. Возможно, потому, что поражающие воображение показатели, которые он демонстрирует из года в год, стали нормой.

Давайте на секундочку сравним его с Фернандо Торресом и Луисом Суаресом. Болельщики как будто считают их футболистами более высокого уровня, более особенными. Но статистика Салаха легко затмевает их показатели. Давайте говорить откровенно, состав «Ливерпуля», когда там играл Суарес, запомнился как один из худших за последнее время. Сейчас же команда полна звезд. Будь Салах в более слабой команде, им бы больше восхищались. Восприятие – забавная штука.

Мы близки к моменту, когда придется признать Салаха великим игроком современности. Он занимает место на правом фланге атаки в команде мечты «Ливерпуля». Эта позиция за ним.

Кого бы вы ни выбрали в эту команду, он должен быть в ней. Когда вы думаете о лучших игроках, носивших эту красную футболку, Салах входит в команду мечты. Суарес и Торрес – нет», – написал Крауч в своей колонке.

Салах забил 100-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ – быстрее всех в истории клуба