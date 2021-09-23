Канделаки о рэпе «Матч ТВ» «даже Дзюба не подрочит»: «Читайте Бродского. Он прекрасно все сказал по поводу того, что всех возмутило»

Заместитель гендиректора прокомментировала песню на презентации нового сезона «Матч ТВ».

В рэп-композиции использовались строки о форварде : «Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет, их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит».

«Это было внутрикорпоративное мероприятие. Абсолютно внутреннее, не для публичного присутствия. Каждый канал регулярно делает такие мероприятия, по-разному развлекая рекламодателей. В 2021 году мы сделали абсолютно уникальный продукт, полноценный спектакль.

Это был часовой проект, в котором история была завязана на том, что я уже нахожусь в космосе. Там были использованы даже технологии «Мандалорца». По пути к Земле мы рассказывали о тех вехах, которые канал прошел, и о тех результатах, которые у нас сегодня есть. Песня была финалом.

Слова о Дзюбе? Господи, слово-то не было произнесено, а всех это так взбудоражило и взволновало. Если так волнует, то читайте классиков, читайте Иосифа Бродского. По поводу того, что всех возмутило, он прекрасно все сказал.

Я вообще не обижена на те эпитеты, которые были мне даны в связи с закрытым мероприятием для рекламодателей. Никогда еще внутрикорпоративное мероприятие не вызывало такого интереса. Мы крайне рады, потому что рекламодатели в восторге.

Обычно звездам платят за то, чтобы они обсуждали мероприятие для рекламодателей. Спасибо, что нас так обсудили», – сказала Канделаки на канале «Соловьев LIVE» в YouTube.

У Бродского в стихотворении «Речь о пролитом молоке» есть такие строки:

Пусть изучает навоз кто хочет!

Патриот, господа, не крыловский кочет.

Пусть КГБ на меня не дрочит.

Не бренчи ты в подкладке, мелочь!

Кроме того, в стихотворении «Представление» есть строки: «Был всю жизнь простым рабочим». / «Между прочим, все мы дрочим».

«Каждый канал так хочет, их контент не интересен, даже Дзюба не подрочит». Да, это презентация «Матч ТВ» для рекламодателей