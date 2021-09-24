УЕФА отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барсы», «Реала» и «Ювентуса»

УЕФА объявил об отказе от претензий в отношении , «Барселоны» и .

Дисциплинарное дело в отношении этих команд было возбуждено в конце мая в связи с возможным нарушением клубами положений нормативных документов УЕФА из-за проекта .

Апелляционный орган организации объявил судебные разбирательства недействительными, «как если бы они никогда и не начинались», передает The Associated Press содержание пресс-релиза .

При этом возможность того, что Союз европейских футбольных ассоциаций в дальнейшем возобновит процесс, не исключена.

Ранее мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров, а также обязал организацию снять все санкции в отношении причастных клубов.