УЕФА отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барсы», «Реала» и «Ювентуса»

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УЕФА объявил об отказе от претензий в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Дисциплинарное дело в отношении этих команд было возбуждено в конце мая в связи с возможным нарушением клубами положений нормативных документов УЕФА из-за проекта Суперлиги Европы.

Апелляционный орган организации объявил судебные разбирательства недействительными, «как если бы они никогда и не начинались», передает The Associated Press содержание пресс-релиза УЕФА.

При этом возможность того, что Союз европейских футбольных ассоциаций в дальнейшем возобновит процесс, не исключена.

Ранее мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров, а также обязал организацию снять все санкции в отношении причастных клубов.

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