УЕФА отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барсы», «Реала» и «Ювентуса»

УЕФА объявил об отказе от претензий в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».
Дисциплинарное дело в отношении этих команд было возбуждено в конце мая в связи с возможным нарушением клубами положений нормативных документов УЕФА из-за проекта Суперлиги Европы.
Апелляционный орган организации объявил судебные разбирательства недействительными, «как если бы они никогда и не начинались», передает The Associated Press содержание пресс-релиза УЕФА.
При этом возможность того, что Союз европейских футбольных ассоциаций в дальнейшем возобновит процесс, не исключена.
Ранее мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров, а также обязал организацию снять все санкции в отношении причастных клубов.