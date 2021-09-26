Ху Ян: «Как бы мы ни боролись с расизмом, некоторые все равно думают: «У китайцев узкие глаза, они слабые»

Форвард «Куньлуня» Ху Ян рассказал о конфликте с нападающим усть-каменогорского «Торпедо» Стасом Петросяном в матче за 3-е место на Кубке президента Казахстана.

– Нельзя не спросить вас про потасовку со Стасом Петросяном из усть-каменогорского «Торпедо» во время предсезонки. Что там у вас произошло?

– У нас даже не было потасовки. Он сцепился с Тайлером Вонгом, другие игроки соперника тоже решили ввязаться в драку, и мы поспешили на помощь своему партнеру, чтобы не было два на одного или три на одного.

Когда все закончилось, я поехал на скамейку штрафников и вдруг встретился глазами с Петросяном. Он улыбнулся и показал этот расистский жест. Я подумал: «Что ты делаешь?!», разозлился и захотел подраться с ним. Но потом понял, что получу большой штраф и не смогу играть. И решил, раз соперник смеется надо мной, значит и мне нужно посмеяться над ним. Поэтому показал, что он полный и находится в плохой физической форме.

Не думаю, что Петросян – плохой человек. Просто иногда эмоции берут над нами верх. Думаю, он так же, как и я, сожалеет о том, что сделал. Поэтому хочу, чтобы это все осталось в прошлом. Как бы мы ни боролись с расизмом, некоторые люди все равно думают: «У китайцев узкие глаза, они слабые». Чтобы изменить ситуацию, нужно время.

– Петросян потом говорил, что вы кричали ему: «Fuck you, armenian».

– Это откровенная ложь. Откуда я мог знать, какой он национальности? На тот момент я был уверен, что он русский. И вообще я бы никогда не стал оскорблять кого-то по национальному признаку. В мире не так много китайских игроков, поэтому я отношусь с большим уважением к народам, которые также являются меньшинством в хоккее. Думаю, Петросян просто придумал себе оправдание.

– Петросян извинился после игры?

– Нет, и мои партнеры могут это подтвердить. После игры наши команды были в одном тренажерном зале. Мы встретились глазами, но ничего друг другу не сказали.

– Это первый раз, когда вы встретились с расизмом здесь?

– В России я никогда не сталкивался с расизмом, здесь относятся ко мне исключительно хорошо, – сказал Ху Ян.

Стас Петросян показал жест, изображающий узкие глаза, в адрес Ху Яна из «Куньлуня»