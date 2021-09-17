Доннарумма счастлив в «ПСЖ» и уважает Наваса. Он знал, что придется бороться за место в основе

Журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что голкипер недоволен своим положением в .

Отмечается, что ситуация обратная: итальянец счастлив в клубе, несмотря на слухи, и с уважением относится к голкиперу , который пока провел больше матчей в текущем сезоне.

Доннарумма ожидал, что ему придется бороться за место в составе с костариканцем, и знает, что в будущем «ПСЖ» сделает ставку на Джанлуиджи.

22-летний голкипер перешел в парижскую команду из «Милана» на правах свободного агента этим летом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.