Кучеров – 4-й в списке лучших игроков НХЛ, Василевский – 7-й, Панарин – 9-й. Овечкин не вошел в топ-10 (NHL Network)

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NHL Network представил топ-50 лучших игроков НХЛ.

Первое место в списке занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, третьим – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Из россиян в топ-50 вошли Никита Кучеров («Тампа», 4-е место), Андрей Василевский («Тампа», 7-е), Артемий Панарин («Рейнджерс», 9-е), Александр Овечкин («Вашингтон», 17-е), Евгений Малкин («Питтсбург», 33-е) и Кирилл Капризов («Миннесота», 35-е).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

4. Никита Кучеров («Тампа»)

5. Сидни Кросби («Питтсбург») 

6. Остон Мэттьюс («Торонто») 

7. Андрей Василевский («Тампа»)

8. Виктор Хедман («Тампа»)

9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

10. Брэд Маршанд («Бостон»)

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