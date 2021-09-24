Гендиректор «Краснодара» – «Сочи»: «Судья Панин установил рекорд, не показав 6 желтых вашим игрокам. Невозможно ошибиться 6 раз в одну сторону»

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Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил спортивному директору «Сочи» Дмитрию Рубашко.

Рубашко назвал «истерическим поведением» недовольство Хашига судейством в матче команд в 9-м туре РПЛ (0:3).

«Клуб обратится в ЭСК. Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано мое «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с «Сочи» 26 сентября.

Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть желтых карточек за совершенные ими нарушения!

Чтобы не быть голословным, я предлагаю вам самому посмотреть моменты нарушений (некоторые из которых даже не были зафиксированы арбитром), а именно: на 8-й минуте 14-й секунде, 9-й минуте, 47-й минуте 8-й секунде, 61-й минуте 56-й секунде, 67-й минуте 41-й секунде и 91-й минуте 7-й секунде.

При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции.

Да, мы победили, но шесть невынесенных предупреждений – это слишком много. Поэтому мы, конечно же, воспользуемся вашим советом обратиться в ЭСК по всем вышеупомянутым моментам.

Я глубоко убежден, что невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону. Я убежден в том, что если судьи ошибаются, то ошибаются в обе стороны, но не шесть раз только в одну. Шесть непоказанных желтых карточек – это слишком много.

И когда ЭСК рассмотрит все эти моменты и примет свое решение, мы можем с вами созвониться. А если ваши и наши болельщики хотят сами увидеть эти моменты, мы можем их выложить, чтобы все смогли насладиться «великолепным» судейством господина Панина.

Кстати, в нашей с вами последней игре первого мая 2021 года наш игрок Кабелла был удален с поля за две желтые карточки. И тот самый ЭСК, куда вы порекомендовали мне обратиться, признал удаление Кабеллы ошибочным. Так что я, конечно же, обращусь еще раз!» – сказал Хашиг.

Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство: «Безбородов на ВАР давил авторитетом молодого судью. Такие арбитры не должны быть в РПЛ». Также он заявил: «Будь это «Спартак» или «Зенит», было бы другое. «Краснодар» можно судить как придется».

«Такие не должны быть в РПЛ». В «Краснодаре» бомбит из-за судей даже после мощных 3:0

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