Кафанов о Луневе: «Отсутствие практики можно заменить тренировками. Андрей готов играть за сборную»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о включении голкипера , ни разу не сыгравшего в текущем сезоне, в итоговый состав команды на матчи квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

«Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре.

Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную», – передает слова Кафанова пресс-служба РФС.

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Глушаков, Сафонов, Агаларов, Терехов – в итоговом составе России на матчи со Словакией и Словенией