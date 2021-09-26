КХЛ. «Авангард» примет «Локомотив», СКА в гостях у «Витязя»

В очередной игровой день в КХЛ «Автомобилист» играет на выезде с «Барысом», СКА – с «Витязем», «Авангард» встречается дома с «Локомотивом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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