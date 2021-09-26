КХЛ. «Авангард» примет «Локомотив», СКА в гостях у «Витязя»

В очередной игровой день в КХЛ «Автомобилист» играет на выезде с «Барысом», СКА – с «Витязем», «Авангард» встречается дома с «Локомотивом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 27 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.