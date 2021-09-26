КХЛ. «Авангард» примет «Локомотив», СКА в гостях у «Витязя»

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В очередной игровой день в КХЛ «Автомобилист» играет на выезде с «Барысом», СКА – с «Витязем», «Авангард» встречается дома с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Барыс – Автомобилист
Дата проведения
27 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Трактор
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Сибирь
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Локомотив
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Амур
Дата проведения
27 сентября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Сочи
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – СКА
Дата проведения
27 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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