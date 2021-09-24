УЕФА отказался от денежных требований к вышедшим из Суперлиги клубам: «Чтобы не создавать сложности»

Теги Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига УЕФА Арсенал Тоттенхэм деньги Суперлига Европы Футбол

УЕФА в рамках прекращения разбирательств по делу об основателях Суперлиги Европы также отказался от финансовых требований по отношению к уже вышедшим из нее клубам.

Ранее организация была намерена получить от «Арсенала», «Милана», «Челси», «Атлетико», «Интера», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» 15 млн евро и удержать 5% доходов, которые каждый клуб получил бы за участие в турнирах УЕФА за один сезон.

В пресс-релизе УЕФА отмечает, что не хочет «создавать дополнительные сложности» после вынесенного судом вердикта, но, в свою очередь, будет придерживаться всех договоренностей, достигнутых в мае.

УЕФА отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барсы», «Реала» и «Ювентуса»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные